Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки семей бойцов СВО

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о мерах поддержки, которые доступны в регионе для семей военнослужащих, участвующих в СВО.

По словам Воробьева, в области работает филиал Госфонда «Защитники Отечества». Его помощь очень востребована, подчеркнул губернатор. В центрах не только предоставляют консультации, но и помогают решить частные, отдельные вопросы.

«Вместе с тем, мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт тем, кто нуждается в помощи. Ну и конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти, а именно муниципальные и региональные депутаты, федерального уровня, стараются быть максимально вовлечены в эту работу», - сказал Воробьев.

Он отметил, что от семей поступают самые разные запросы. В их числе — просьбы, связанные с доступом к бесплатным секциям для детей в учреждениях, где преподаются частные уроки.

«Муниципальные — да, бесплатно. А вот частные секции, там где социальный бизнес, мы сейчас рассматриваем механизм, который позволит деткам заниматься бесплатно. Ну и разные другие вопросы, которые в жизни каждой семьи должны решаться», - заключил Воробьев.

Ранее губернатор подчеркнул, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.