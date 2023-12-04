Губернатор Подмосковья рассказал о мерах поддержки семей бойцов СВО
Фото: [Антон Чернов]
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире «России 24» рассказал о мерах поддержки, которые доступны в регионе для семей военнослужащих, участвующих в СВО.
По словам Воробьева, в области работает филиал Госфонда «Защитники Отечества». Его помощь очень востребована, подчеркнул губернатор. В центрах не только предоставляют консультации, но и помогают решить частные, отдельные вопросы.
«Вместе с тем, мы понимаем, что должны продолжать активно выходить на контакт тем, кто нуждается в помощи. Ну и конечно, предусматривать различные меры поддержки. Поэтому в каждом муниципалитете и волонтеры, и представители власти, а именно муниципальные и региональные депутаты, федерального уровня, стараются быть максимально вовлечены в эту работу», - сказал Воробьев.
Он отметил, что от семей поступают самые разные запросы. В их числе — просьбы, связанные с доступом к бесплатным секциям для детей в учреждениях, где преподаются частные уроки.
«Муниципальные — да, бесплатно. А вот частные секции, там где социальный бизнес, мы сейчас рассматриваем механизм, который позволит деткам заниматься бесплатно. Ну и разные другие вопросы, которые в жизни каждой семьи должны решаться», - заключил Воробьев.
Ранее губернатор подчеркнул, что семьям бойцов СВО нужно помогать и в нестандартных случаях.