Добровольцы из Солнечногорска приобрели автомобиль повышенной проходимости для бойцов СВО
Фото: [Евгения Герасимова/РИАМО]
Неравнодушные жители Солнечногорска, предприниматели и депутаты собрали за три дня необходимую сумму для покупки автомобиля УАЗ. Транспорт передали бойцам в зоне СВО, сообщило РИАМО.
С просьбой помочь с покупкой техники в администрацию муниципалитета обратилась супруга одного из военнослужащих. Был оперативно организован сбор. Автомобиль жене военного передал глава городского округа Константин Михальков.
«Мы не только ограничиваемся помощью ребятам, которые находятся в зоне проведения СВО. Мы еще и сосредоточены на том, чтобы обычную жизнь в тылу для семей военнослужащих сделать легче. Мы всегда находимся рядом», — подчеркнул глава Солнечногорска.
Ранее губернатор Московской области выразил благодарность бойцам спецоперации и членам их семей.