Добровольцы из Солнечногорска приобрели автомобиль повышенной проходимости для бойцов СВО

«Мы не только ограничиваемся помощью ребятам, которые находятся в зоне проведения СВО. Мы еще и сосредоточены на том, чтобы обычную жизнь в тылу для семей военнослужащих сделать легче. Мы всегда находимся рядом», — подчеркнул глава Солнечногорска.