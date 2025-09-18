Дочь пропавшей почти неделю назад россиянки угодила в таиландский детдом

В Таиланде ищут 34-летнюю Эрику Владыко, пропавшую в Бангкоке. Она прибыла 12 сентября и в ночь на 13-е вышла из такси на улице Сукхумвит сои, после чего исчезла. Телефон выключен, последняя активность в сети — 15 сентября. Ее дочь нашли в номере отеля. Сейчас девочка в приюте, о ней заботится знакомая Эрики, обратившаяся в посольство.

В день исчезновения Эрика вела себя странно, не объясняя цель поездки. Документы остались в отеле. Родители вылетели из Владивостока за внучкой и подадут заявление в полицию. Эрика жила на Самуи, где сдавала дом. Отец ребенка живет во Владивостоке. У нее не было долгов, никто из знакомых пропавшей не вызывает подозрений.

Новость дополняется.