Дочь Жириновского раскрыла неизвестные предсказания политика

В первую очередь дочь одного из самых эпатажных политиков рассказала, что пророческие слова про Крым ее отец сказал не в 2010 году, а в 1991 году, еще в начале своей яркой карьеры. В программе «Кто есть кто» Жириновский сказал, что все исконно русские территории, как и полуостров, рано или поздно вернутся в состав России.

Вспомнила Боцан-Харченко и интервью 2008 года на телевидении, когда украинцы посмеялись над словами Жириновского. Тогда он уверенно предположил, что «русский флот никогда не уйдет из Севастополя», а «за газ Европе и Украине придется платить по мировым ценам». Также политик был уверен, что Крым будет российским. Через 23 года началась крымская весна.

Однако самым актуальным сейчас является давнее мнение Жириновского о том, что Россию не в состоянии остановить ни США, ни целый состав НАТО.

«За 31 год до событий он спрогнозировал возвращение всех других территорий, помимо Крыма. Осенью 2022 года ДНР и ЛНР, Запорожье и Херсон вошли в состав Российской Федерации. Он говорил об этом и в 1991 году, и в 2008 году. И даже есть ролик, где он делит на части торт, который имеет границы украинского государства на карте мира и украшен глазурью в цветах украинского флага», — вспоминает дочь Жириновского.

По словам наследницы талантливого политика, две трети территории Украины, весь юго-восток, станет Россией. В это верил ее отец, а чаще всего его прогнозы сбывались.

Также Анастасия Боцан-Харченко напомнила, как в книге «США: от „государства-гарнизона“» отец писал, что будет информационная война с использованием пятой колонны, а Украину используют для разжигания ненависти к России. В 2005 году Жириновский вновь уточнил, что РФ могут превратить в страну-изгой, как и ее народ.

Примечательно и то, что Владимир Вольфович заявлял о последнем президенте Украины. Им, по версии политика, как раз является Владимир Зеленский. Его судьбу и судьбу Украины будут решать Москва и Вашингтон.

О будущем положении США и России Владимир Жириновский говорил немало. По его мнению, Москва станет в будущем участвовать в принятии всех международных и геополитических решений, под ее контроль попадет определенная обширная зона Средней Азии. США также возьмут на себя ответственность за происходящее в Южной Америке. Европа больше будет воздействовать на Африку, а Китай — на всю Юго-Восточную Азию.

«И в целом такая конструкция может стать гарантией стабильности и спокойствия в мире, где уже не будет региональных конфликтов, экономических противостояний или горячих военных действий. Это можно считать, наверное, светлым прогнозом», — заключила дочь Жириновского.

Ранее сообщалось, что аккаунт Жириновского «ожил» и сделал загадочный анонс.