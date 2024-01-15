Доходы от управления муниципальным имуществом в Подмосковье увеличились почти на пять миллиардов рублей за год

В 2023 году доходы в бюджет Московской области от использования муниципального имущества составили почти 26 миллиардов рублей, что на 4,6 миллиарда больше прошлогоднего показателя. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.

Министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова отметила, что такого результата удалось достигнуть, в том числе, благодаря эффективному управлению муниципальным имуществом.

«Увеличились доходы от реализации и аренды как земельных участков, так и объектов капитального строительства. Землю берут под строительство индивидуального жилья, личное подсобное хозяйство, а здания и помещения — это прерогатива малого и среднего бизнеса», — уточнила министр.

По ее словам, самую большую роль в управлении имуществом играет самообследование муниципальной недвижимости. Доходы от реализации имущества, которые поступают в казну округов, направляют на решение важнейших социальных задач в Подмосковье.

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