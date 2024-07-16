Доктор Беттчер заявил об опасности употребления кофе по утрам

Ночью человек теряет много влаги, лежа в постели восемь и более часов. К тому же, организм в это время отдыхает и восстанавливается. Будить его сразу кофейным напитком утром — плохая идея. Как пояснил Беттчер, кофе действует как мочегонное средство, заставляя орган работать в усиленном режиме.

Утром организм нуждается в восполнении влаги, однако кофе не способно этого дать. Врач советует пить только воду, а лишь спустя 2-3 часа после пробуждения пить любимый бодрящий напиток. А если делать совсем по правилам здорового питания, то выпить до чашки кофе нужно не менее четырех стаканов воды. Так борьба с жаждой и сонливостью будет эффективнее, а организм не получит обезвоживания.

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