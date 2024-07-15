Врач Егорова: восстановить кожу после солнечного ожога поможет сметана и растворы

Врач-дерматолог Татьяна Егорова рассказала сайту aif.ru , как восстановить кожу после получения ожога на солнце. Она рассказала, как приготовить раствор, облегчающий состояние покрова, а также назвала несколько эффективных продуктов.

Долгое принятие солнечных ванн чревато травмированием кожи. Часто люди получают не красивый загар, а сгорают: появляются покраснение, зуб, волдыри, повышенная температура.Врач напомнила, что чесаться и ковырять высыпания нельзя, так как это дополнительно травмирует кожу.

Если волдыри наполнены жидкостью, то можно проткнуть их, но только продезинфицированной иголкой. Важно не занести инфекцию и грязь на место поражения. Помочь могут также растворы, например, водный раствор хлоргексидина. Нужно обработать поврежденную кожу антисептиком, а затем увлажнять средствами на основе декспантенола.

Помогут также средства с каланхоэ и алоэ вера. Из народных средств можно рекомендовать сметану, кефир, так как она способна смягчить кожу, снять боль и создать эффект охлаждения.

При серьезных коррозиях и язвах после волдырей нужно обратиться к специалисту, а до этого применить на кожу порошок стрептоцила.

При любых ожогах важно воздержаться от прогулок и лежаний под солнцем, применять SPF-крем, использовать для мытья мягкие губки и не тереть место повреждения.

Ранее сообщалось, что одна популярная диета может помочь восстановить сон.