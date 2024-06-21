Доктор наук Никифоров рассказал про побочные эффекты препарата от ботулизма

В центре Гамалеи разработали препарат от ботулзима, однако новинка пока не допущена до применения. Сайт KP.RU спросил доктора медицинских наук, профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней РНИМУ им. Пирогова Владимира Никифорова, как изменились препараты, и есть ли побочные эффекты.

Первой появилась противоботулиническая лошадиная сыворотка, но ее пришлось подстроить под человека и доработать. Антитела животных не совпадали и не плохо приживались в человеке. Так создали препараты на основе человеческих иммуноглобулинов (антител). Второй вариант оказался более успешен, но не идеален. Для создания такой сыворотки человека прививали, а потом забирали его кровь. Несмотря на это, вещество все равно давало побочки.

Все дело в неполной совместимости сыворотки. Какие-то побочные эффекты все равно будут, но со временем их получилось снизить к минимуму. В центре Гамалеи придумали, как еще больше уменьшить вероятность получения неприятных реакций. Для этого специалисты взяли за основу создание клеточной системы, которая в лабораторных условиях выдает моноклональные антитела.

Как подчеркнул Никифоров, прививка нового поколения позволит сделать переносимость препарата от ботулизма легче. Это не избавит от побочных эффектов на 100%, но позволит сталкиваться с такими случаями гораздо реже. Но перед этим отечественная разработка должна пройти тщательные проверки.

«Обычно это занимает немало времени, не год и не два. Ботулизм, к счастью, встречается очень редко, заболеваемость не носит характер эпидемии, как было с ковидом. Поэтому ускоренный порядок испытаний и регистрации препарата в данном случае нецелесообразен», — отмечает Владимир Никифоров.

Напомним, вспышки ботулизма начались из-за салатов готового типа в Москве, Казани, Нижнем Новгороде и других городах. Во всем заподозрили продукты и производителя, что предварительно подтвердилась. Зараженной оказалась фасоль, которую использовали для салата лобио и других блюд, передаваемых в службы доставки. Пострадавшими стали не менее 150 человек в РФ.

Ранее сообщалось, что было изъято почти 200 тон продукции из-за ботулизма.