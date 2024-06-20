Почти 200 тонн продукции изъяли в России из-за вспышек ботулизма

Вспышки ботулизма по России вызвали масштабные проверки и разбирательства. В ходе выяснения обстоятельств было изъято около 200 тонн вероятно зараженной продукции и предприняты другие меры. Об этом сообщила официальный представитель Роспотребнадзора Жанна Терехова. Ее комментарий передает «Ридус» .

В России продолжают выявлять, изымать и уничтожать продукты, потенциально опасные для жителей. 20 тонн продукции уже было уничтожено на мусоросжигательном заводе в Москве. Как уточнила Терехова, также были аннулированы 100 деклараций и изъято 200 тонн продукции.

В ходе разбирательств в причинах распространения ботулизма совместно с СК опросили 2000 человек. Остатки еды, от которой мог роиться ботулизм, отправили на экспертизу. В лабораториях опасения подтвердились.

«В процесс работы включены два научно-исследовательских института Роспотребнадзора, включая референс-центр по мониторингу за ботулизмом. Мобилизованы все лабораторные мощности Центра гигиены и эпидемиологии в различных субъектах РФ», — отметила Терехова.

Напомним, вспышки ботулизма начались в России с 14 июня. В разных городах появлялись люди с симптомами этой инфекции, которая поражает нервную систему и может привести к летальному исходу. В Москве известно о 121 пациенте, также случаи были в округах Мособласти, Нижнем Новгороде, Казани.

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