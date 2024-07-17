Долги управляющих компаний за вывоз отходов сократились в Подмосковье

Долги подмосковных управляющих компаний за вывоз отходов сократились на четыре миллиона рублей, задолженности погасили 10 организаций. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

«Власти Московской области усиливают работу по взысканию долгов за вывоз мусора. После встречи с представителями Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору управляющие компании региона начали активнее покрывать задолженность перед региональными операторами», — говорится в сообщении.

При этом в ведомстве добавили, что четыре управляющие компании отказались погашать задолженность, поэтому в их отношении примут меры судебного взыскания. Им также придется оплатить пени, судебные издержки и исполнительский сбор в размере 7% от суммы долга.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.