Долголеты из подмосковной Каширы научились рисовать узоры на воде

Участники проекта губернатора Подмосковья «Активное долголетие» из Каширы освоили новую технику рисования. Об этом рассказали в социальных сетях администрации городского округа Кашира.

Так, представители старшего поколения прошли мастер-класс по эбре – технике рисования на воде. Участников регионального проекта научили использовать специальные краски, переносить узоры на бумагу, ткань, дерево и многие другие материалы.

Подобная техника позволяет не только создать уникальный узор, но и провести процедуру арт-терапии. После мастер-класса его участники почувствовали всплеск позитивных эмоций. Также эбра помогает развить творческое мышление.

Напомним, что стать участником «Активного долголетия» могут женщины в возрасте от 55 лет и мужчины – от 60. Быть в курсе всех мероприятий и новостей в рамках проекта можно в его социальных сетях.