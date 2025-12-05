Долина: мошенники контролировали меня круглосуточно

Народная артистка России Лариса Долина в программе «Пусть говорят» на Первом канале в пятницу, 5 декабря, поведала о том, что мошенники постоянно следили за ее перемещениями и знали, где она находится и с кем проводит время.

По словам певицы, она постоянно поддерживала связь, её телефон был настроен на громкую связь.

В начале апреля Долиной позвонил человек, представившийся ректором её института. Однако вскоре выяснилось, что голос звонившего был сгенерирован искусственным интеллектом. Злоумышленники обманули артистку, сообщив ей о серьезных финансовых трудностях. В результате они оформили кредит на её имя на внушительную сумму в 100 млн руб.

«Они всё слышали, были в курсе всего, знали, где я, с кем я, куда езжу, в какие города, следили за каждым моим шагом, за каждым словом моим сказанным», — сказала Долина в эфире программы «Пусть говорят».

Служба безопасности банка заподозрила мошеннические действия и попыталась предупредить Долину, но та продолжала доверять злоумышленникам. По ее словам, этот самый "Лукин" убеждал её, что внутри банка работают мошенники и что "никому нельзя верить".

