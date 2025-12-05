Собчак предложила вариант публичного примирения Долиной с покупательницей квартиры

Телеведущая Ксения Собчак высказала свое мнение о развитии громкого скандала, связанного с квартирой народной артистки РФ Ларисы Долиной.

Напомним, суд вернул певице жилье, которое она продала под влиянием мошенников, оставив покупательницу Полину Лурье без 112 млн руб. и недвижимости.

На своем YouTube-канале «Осторожно: Собчак» телеведущая предположила, что конфликт может найти разрешение в возврате денежных средств Лурье. Также она предложила альтернативный вариант — публичное примирение сторон, которое могло бы снизить накал страстей вокруг дела.

Журналистка упомянула и о возможном законодательном ответе — принятии в первом чтении специального антимошеннического закона, который мог бы предотвратить подобные ситуации в будущем и носить имя Долиной.

При этом ранее сама Собчак не удержалась от критики в адрес певица. В одном из своих видео она в ироничной манере попросила суд возместить ей личные расходы, пошутив на тему поездки в Китай.

Ранее стало известно, какой выход из ситуации с квартирой предложила Лариса Долина покупательнице.