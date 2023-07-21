«Должен доказать, что есть образование»: найдены новые способы борьбы с «инфоцыганами»

Блогеру и коучу Елене Блиновской продлили домашний арест. «Королева марафонов» обвиняется в уклонении от налогов, однако и сама ее деятельность вызывает массу вопросов.

Как рассказал юрист Виктор Иванов, практически все онлайн-марафоны — не более чем красивая сказка.

«Это говорит о том, что у людей в нашей стране достаточно «низкая социальная радость». Наверное, стоит обратить на это внимание и улучшать качество жизни народа. Тогда «инфоцыгане» сами исчезнут. В советское время такого практически не было, потому что люди были счастливы», — уточнил юрист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается других мер борьбы с пагубным явлением, Иванов считает необходимым маркировать экспертный контент в Сети по типу профессии.

«Есть направление блогерства, у блогера есть определенное образование. Если блогер — инженер, он может вести блог об инженерах. Если он хочет вести блог в сфере какой-то общей информации, данный контент должен маркироваться определенным образом», — пояснил юрист.

Это позволит потребителю узнать, что информация в блоге или на онлайн-курсе не проверена.

«Если же блогер хочет обучать других в сфере своих знаний, он должен доказать, что у него есть образование», — заключил собеседник.

Ранее в России предложили создать реестр «инфоцыган», чтобы бороться с такими, как Блиновская.