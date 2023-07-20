В России предложили создать реестр «инфоцыган», чтобы бороться с такими, как Блиновская

Домашний арест блогера Елены Блиновской заставляет задуматься о качестве предлагаемого в Сети контента. России нужна реформа в сфере монетизации псевдообразовательных услуг, которые предоставляют «инфоцыгане», уверена юрист Алла Георгиева.

По ее словам, различные курсы, марафоны и мастер-классы часто предлагают уже известную информацию из общего доступа, только хорошо переработанную. В большинстве случаев в продукте отсутствует конкретика и четкие советы для аудитории.

«Это продажа надежды на качественную услугу. Такой процесс надо ограничить и контролировать, необходима реформа в области монетизации. Например, для размещения в общем доступе какого-либо марафона, вебинара или тренинга его владельца стоит обязать соответствовать неким требованиям», — пояснила Георгиева в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

К критериям оценки подобного контента, продолжила эксперт, необходимо отнести образование в сфере предлагаемых услуг, опыт работы, определенные кейсы или иные сведения, подтверждающие наличие достаточных навыков для ведения такой деятельности.

«На базе этих требований следует создать реестры — как добросовестных исполнителей, так и ненадежных. Чтобы потребитель сразу понимал, с кем ему предстоит состоять в договорных отношениях — с новичком или крутым коучем», — добавила юрист.

Если предполагается размещение услуг на платформах в социальных сетях, продолжила собеседница, то требования к тренерам должна выдвигать эта платформа. Если предполагается личное участие (аудитории, залы), то требовать должны организаторы мероприятия.

Контроль за «инфоцыганами» юрист предложила возложить на Минобрнауки, Минпросвещения, МВД, Рособрнадзор, Роспотребнадзор и Роскомнадзор.

«Минобрнауки, Минпросвещения, Рособрнадзор могли бы осуществлять контроль в сфере самого продукта, предмета услуги. Роспотребнадзор и Роскомнадзор могли бы предписывать запретительные акты о ведении деятельности в случае обнаружения некачественных, «пустых» услуг. МВД могло бы привлекать виновных к ответственности», — рассказала эксперт.

С необходимостью искоренить «инфоцыган» согласился и депутат Госдумы Александр Толмачев.

«Огромное количество инфомошенников — это настоящая угроза национальной безопасности России. Многие люди из-за них влезли в долги, потеряли деньги, лишились квартир. Граждане берут кредиты, чтобы осуществить мечту с помощью научно неподтвержденных действий», — заявил парламентарий в разговоре с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Ранее в Госдуме предложили увеличить штрафы за громкие звуки.