«Должны помнить, какую цену заплатили»: правовед рассказал, зачем учреждать «города-герои СВО»

В Госдуму внесли законопроект об учреждении в России звания «Город-герой специальной военной операции». Такой информацией поделился депутат председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Как рассказал профессор Финансового университета при правительстве РФ, преподаватель истории права Артемий Рожнов, судя по информации парламентария, это значит, что в городах-героях СВО будут установлены памятные стелы с изображением герба города. Также там могут открыть музеи подвигов жителей.

«Речь идет об увековечивании памяти о несгибаемой воле и героизме, которые проявили жители соответствующих городов, например, Донецка и Луганска. Современники и потомки должны знать и помнить, какую дорогую цену русские люди бывшей Украины заплатили за свою свободу и возможность вернуться домой, в Россию, снова стать неотъемлемой частью Русского мира», — отметил правовед в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Эксперт уточнил, что подвиг жителей Донбасса, кроме того, должен быть обязательно отражен на страницах учебников, а также в фильмах и сериалах.

Ранее мы сообщали о том, что во Владивостоке неизвестные осквернили могилы бойцов СВО.