Во Владивостоке неизвестные осквернили могилы бойцов СВО

Местные жители в шоке от произошедшего, однако власти пока что никак не реагируют на инцидент. Об этом пишет издание «Утро.ру»

В местных СМИ появилась новость о том, что группа вандалов надругалась над памятниками участников СВО. В частности, пострадали флаги, которые были прикреплены к их могилам. Все произошло во Владивостоке на Морском кладбище.

Жители жаловались на то, что неизвестные сначала уничтожили несколько флагов ЧВК «Вагнер» после их недавнего мятежа. Чтобы избежать в дальнейшем повторения подобных случаев, было решено установить флаги России. Но вандалы и их не одобрили. В итоге национальный символ стоял изрезанным до флагштока.

По словам негодующих людей, похороненные в этих могилах воевали и отдавали долг Родине. Они не заслужили такого посмертного отношения к себе.