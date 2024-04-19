«Домой, Москва!»: туристы из РФ устроили бунт в аэропорту Дубая

В аэропорту Дубая, откуда уже третий день кряду россияне не могут улететь на родину из-за сильнейшего потопа, вызванного ливнями, путешественники устроили бунт, передает Baza.

На опубликованном видео российские туристы хлопают в ладоши и скандируют «Домой! Москва!». отмечается, что митинг в аэрогавани длился не менее 30 минут. К туристам вышел полицейский, но только для того, чтобы запечатлеть происходящее на камеру мобильного телефона. После чего он удалился.

«Российские туристы устроили в аэропорту бунт. Они скандируют и хлопают в ладоши. Все они, спустя трое суток, требуют отправить их домой», — приводится в публикации.

Напомним, после случившегося в Дубае на днях потопа после сильнейшего ливня десятки российских граждан уж третий день кряду не могут покинуть ОАЭ. Бортов для вылета на родину нет, а за очереди за билетами для переноса рейса скопились огромные очереди, в которых приходится стоять по семь часов минимум.

Летящие авиакомпанией Emirates россияне жалуются, что им на время ожидания предложили лишь один ваучер на еду, которая уже подходит к концу. Денег не хватает даже на воду.

По словам туристов, что делятся подробностями происходящего в аэропорту Дубая, на стойках нет даже сотрудников авиакомпании. Обещанный рейс на 19:45 переносится каждый час.

Ранее мы сообщали, что более двух тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за потопа.