Более двух тысяч россиян застряли в ОАЭ из-за потопа

ОАЭ мощно затопило. Рейсы в Абу-Даби и Дубае были отменены или задержаны. Как сообщила РИА Новости глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, начала вылетов ожидают не менее 2,5 тысячи граждан РФ.

Россияне, как и многие другие пассажиры в ОАЭ, ожидают начала вылета из аэропортов. Непогода спровоцировала переносы рейсов или их отмену. Как подчеркнула Ломидзе, пассажиры не страдают, как сообщается в ряде источников в Сети. Всем было предложено питание и временное размещение.

«В общей сложности отложены рейсы около 2,5 тысячи пассажиров. Это почти половина от среднего ежедневного объема, летающих в ОАЭ из разных городов России», — отметила собеседница из АТОР.

Ситуация с непогодой и вылетами улучшится не раньше утро 17 апреля. А пока вылеты отменила как минимум авиакомпания FlyDubai. Остальные сообщили о переносе, в том числе и российские авиакомпании.

Ранее сообщалось, что россиянин устроил заплыв по затопленному Дубаю.