Дороги, ведущие к десяти спорткомплексам и стадионам, отремонтировали в Подмосковье

Дорожные службы Подмосковья провели ремонт покрытия на семи региональных дорогах, ведущих к 10 спортивным учреждениям, работы прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Всего в этом сезоне планируем отремонтировать более 70 километров на 24 дорогах к стадионам, бассейнам, физкультурно-оздоровительным комплексам и спорткомплексам не только в черте городов, но и в малых населенных пунктах», — рассказал заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

По его словам, работы уже завершили в Домодедове, Истре, Наро-Фоминске, Раменском, Серпухове и Серебряных Прудах. Так, например, в раменском округе сотрудники Мосавтодора провели ремонт дороги на улице Народное Имение, по которой можно доехать к стадиону «Леон-Арена», бассейну и скалодрому.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.