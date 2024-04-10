Дорожники ликвидировали почти три тысячи ям в трех округах Подмосковья за неделю

Дорожные службы Подмосковья устранили более 2,8 тысячи дефектов дорожного покрытия на региональной и муниципальной сети в Можайске, Рузе и Наро-Фоминске. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Можайске ямочный ремонт провели на улице Полосухина, в рабочем поселке Уваровка и вблизи деревни Ваулино, в Рузе — в рабочем поселке Тучково, в Наро-Фоминске — на дорогах вблизи деревень Котово и Латышская. В ведомстве уточнили, что данный вид работ выполняется во всех округах Подмосковья, завершить активную стадию ямочного ремонта планируется до начала мая.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.