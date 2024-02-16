Дорожники ликвидируют последствия рекордного снегопада в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Дорожные службы Подмосковья ликвидируют последствия минувшего снегопада, в результате которого за сутки в регионе выпала четверть месячной нормы осадков. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
В ведомстве уточнили, что дорожники очистили и обработали противогололедными материалами порядка 15 тысяч километров дорог. Для этих целей на линию вывели порядка 1,3 тысячи дорожных рабочих и свыше 1,4 тысячи единиц снегоуборочной техники.
«Призываем автомобилистов быть внимательными и соблюдать правила парковки — не оставлять транспортные средства в неположенных местах, отнестись с пониманием к работе дорожной техники», — добавили в областном Минтрансе.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.