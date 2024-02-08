Дорожники Московской области очистили более пятнадцати тысяч километров дорог от снега за ночь

Дорожные службы Подмосковья очистили и обработали противогололедными материалами порядка 15 тысяч километров дорог, ликвидируя последствия обрушившегося на регион циклона «Ольга». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В ходе ночного дежурства к работам были привлечены около 1,2 тысячи дорожных рабочих и более 800 единиц снегоуборочной техники. Работы продолжаются, оперативный штаб по зимнему содержанию также проводит мониторинг дорожной и погодной ситуации в Подмосковье в круглосуточном режиме.

«Призываем автомобилистов быть внимательными за рулем — плавно тормозить, соблюдать дистанцию, скоростной режим и не отвлекаться на телефон. Пешеходов быть так же аккуратными — ожидать транспорт на специальных площадках, переходить дорогу и железнодорожные пути по оборудованным переходам, убедившись в отсутствии приближающегося транспорта», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.