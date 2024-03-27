Дорожники начали готовиться к старту ремонтного сезона в Московской области

Дорожные службы Подмосковья готовятся к старту ремонтного сезона, который начнется в апреле при наступлении благоприятных погодных условий, работы проведут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для ремонта дорог специалисты будут применять отечественные материалы. В работах также задействуют грейдеры, катки, фрезы, асфальтоукладчики, экскаваторы и другую технику.

«При укладке используют асфальтобетонные смеси ЩМА-16, А16 ВН отечественного производства, которые отвечают требованиям ГОСТ. Смеси имеют большую плотность материала за счет наличия в ней щебня различных параметров, что обеспечивает высокий уровень износоустойчивости», — уточнили в ведомстве.

Отметим, что данный асфальтобетон начали применять в регионе с 2021 года, с его применением провели ремонт около двух тысяч километров дорог.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.