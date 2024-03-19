Дорожники подготовят федеральные трассы Подмосковья к прохождению паводка

Специалисты ФКУ «Центравтомагистраль» проводят профилактические мероприятия по подготовке подмосковных федеральных трасс к прохождению весеннего паводка, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на федеральное ведомство.

В рамках работ дорожники обследуют и очищают от снега и льда водопропускные трубы, обочины, кюветы, проводят мониторинг транспортно-эксплуатационного состояния дорог и искусственных сооружений. Полученную информацию они передают в Центр управления производством. Особый контроль осуществляется за участками трасс, которые наиболее подвержены опасности подтопления.

Для обеспечения бесперебойного и безопасного движения в период паводка было сформировано 90 спецбригад оперативного реагирования, мобилизовано 450 единиц спецтехники, заготовлено свыше 20 тысяч кубометров инертных материалов и около 500 кубометров пиломатериалов. При возникновении нештатных ситуаций необходимо жители могут обратиться в диспетчерскую службу ФКУ «Центравтомагистраль» по номеру +7 (499) 654-01-09 или +7 (916) 920-59-34.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.