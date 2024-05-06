Дорожники Подмосковья проведут ремонт трех дорог Победы в этом году

В 2024 году специалисты Мосавтодора в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведут ремонт трех дорог, которые связаны с событиями и именами героев Великой Отечественной войны. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Несколько лет подряд в программу ремонта региональных дорог по нацпроекту входят социально значимые дороги — дороги Победы. В этом году это три дороги общей протяженностью более 5,5 километра», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

Так, в Рузей проведут ремонт улицы, которая носит фамилию Героя Советского Союза, комиссара партизанского отряда Рузского района Сергея Ивановича Солнцева, в Истре — участка Волоколамского шоссе от села Новопетровское в сторону деревни Антоновки, где расположен дом семьи Кузнецовых. Кроме того, в городе Хотьково Сергиево-Посадского округа обновят покрытие дороги на улице, которая носит фамилию партизанки Ларисы Дорофеевны Михеенко.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.