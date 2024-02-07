Дорожники Подмосковья провели работы по восстановлению автобусных остановок в пяти округах

Сотрудники Мосавтодора провели работы по восстановлению автобусных остановок в пяти городских округах Подмосковья, они прошли в ходе обследования региональной дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, остановочные павильоны восстановили в поселке Томилино в Люберцах, на улице Жуковского в Луховицах, на улице Московской в Истре, на проспекте Пацаева в Долгопрудном и на улице Центральной в Балашихе. В ведомстве призвали граждан бережнее относиться к остановкам общественного транспорта.

«Не нужно ломать павильоны и портить их внешний вид, а также складировать бытовой мусор на остановочных пунктах — это не только доставляет дискомфорт, но и является актом вандализма и влечет за собой ответственность согласно УК РФ», — отметили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.