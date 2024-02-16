Дорожники Подмосковья устранили недостатки на региональной дорожной сети

Сотрудниками Мосавтодора провели работы по содержанию дорог на региональной сети в пяти округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Клину на улице Победы провели ремонт светофорного объекта, в Люберцах на Комсомольском проспекте — ямочный ремонт, на автомобильной дороге в Ступине вблизи деревни Бурцево был установлен дорожный знак. Кроме того, специалисты восстановили освещение в Щелкове на улице Московской и убрали остановочный пункт в Долгопрудном на улице Московской.

«Подобные дефекты и недостатки могут привести к созданию аварийных ситуаций или дорожно-транспортным происшествиям, поэтому дорожные службы стараются оперативно принимать меры и проводить ремонтные и восстановительные работы», — добавили в областном Минтрансе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.