Дорожники Подмосковья восстановили дорожные знаки в шести городских округах

Сотрудники Мосавтодора восстановили и привели в нормативное состояние дорожные знаки, установленные на региональных дорогах в шести округах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы провели в микрорайоне Холодово на улице Народной и в деревне Мотяково в Раменском округе, на Варшавском шоссе в Подольске, на улице Пристанционной и на участке вблизи деревни Торбеево в Ступине, на Каширском проспекте в Кашире, на проспекте Ракетостроителей в Долгопрудном и на Волоколамском шоссе в черте города в Истре.

«Повреждения дорожных знаков в ходе дорожно-транспортных происшествий или от вандализма негативно влияют на безопасность дорожного движения, создавая аварийные ситуации на дорогах, поэтому специалисты оперативно принимают меры, восстанавливают или меняют дорожные знаки», — отметили в сообщении.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.