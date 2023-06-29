Дорожники Подмосковья восстановили ограждения вблизи дорог в пяти округах

Специалисты Мосавтодора провели восстановление пешеходных, тросовых и барьерных ограждений, расположенных вблизи региональных дорог в пяти муниципалитетах. Об этом сообщили в областном Минтрансе.

Так, работы прошли в Люберцах на улице Карла Маркса в поселке Красково и Егорьевском шоссе в Малаховке, в Балашихе — на улице Центральной и вблизи Кудриновского лесопарка, в Серпухове — на Старосимферопольском шоссе, в Домодедове — на 58-м км Каширского шоссе, в Воскресенске — на улице Юбилейной в селе Ашитково. В министерстве отметили, что данная работа важна, поскольку ограждения напрямую влияют на безопасность движения.

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.