Дорожники проведут противогололедную обработку дорог в Подмосковье

Предстоящей ночью дорожные службы Подмосковья могут провести превентивную обработку дорог, поскольку температура воздуха ночью может понизиться до минус четырех градусов, также в регионе ожидается снег. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Сегодня ночью для безопасности автомобилистов дорожники при необходимости обработают противогололедными материалами опасные участки дорог, дороги с высокоинтенсивным движением, вылетные трассы, мостовые сооружения. На региональной сети будут задействованы более 100 единиц спецтехники, также обработку готовы провести на муниципальных дорогах», — уточнил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве добавили, что дорожники будут осуществлять мониторинг ситуации, в том числе, ночью. Кроме того, они организуют взаимодействие с Госавтоинспекцией региона и экстренными службами. В случае возникновения чрезвычайной ситуации автомобилистам советуют звонить по номеру 112.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.