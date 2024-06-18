Дорожники провели ремонт пешеходных ограждений на дорогах в шести округах Подмосковья

На прошлой неделе сотрудники Мосавтодора восстановили поврежденные пешеходные ограждения на шести дорогах. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы прошли на улице Гагарина в Жуковском, улице Ленина в Истре, Путилковском шоссе в Красногорске, на дорогах в поселке Рыбное Дмитровского округа, селе Алабушево Солнечногорска и деревне Пирогово в Мытищах.

«Пешеходные ограждения монтируются на опасных участках дорог, где пешеходы могут выйти на проезжую часть и стать потенциальным участником аварии, а также не допускают заезд транспортных средств на тротуар и порчу зеленых насаждений», — пояснили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.