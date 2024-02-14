Дорожники восстановили дорожные элементы в пяти округах Московской области

Специалисты Мосавтодора провели комплекс работ по приведению дорожных элементов в нормативное состояние в пяти городских округах Подмосковья, работы прошли в рамках содержания региональной дорожной сети региона. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Серебряных Прудах на улице Школьной и в Щелкове на Пролетарском проспекте восстановили работу светофоров, в Клину на улице Мичурина заменили поврежденный дорожный знак, в Ивантеевке на Студенческий проезде провели ямочный ремонт покрытия. Кроме того, специалисты восстановили освещение на автомобильной дороге в Истре на Пятницком шоссе вблизи деревни Горетовка. В ведомстве уточнили, что такие работы проводят в короткие сроки, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.