Дорожники восстановили работу линий освещения в семи округах Подмосковья

Сотрудники Мосавтодора восстановили работу линий освещения на дорогах в семи округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

В частности, работы прошли на Леоновском шоссе в Балашихе, Зенинском шоссе в Люберцах и на дорогах в деревне Обухово Раменского округа, деревне Григорово Наро-Фоминского округа, деревне Маслово Одинцовского округа, деревне Чепелево под Чеховым и в рабочем поселке Нахабино под Красногорском. В ведомстве уточнили, что ремонт проводится для того, чтобы повысить безопасность водителей и пешеходов. Обследование дорожной сети проводится на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.