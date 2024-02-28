Дорожные элементы отремонтировали в пяти округах Московской области

Сотрудники Мосавтодора провели комплекс работ по приведению дорожных элементов в нормативное состояние в пяти округах Подмосковья, они прошли в рамках содержания региональной дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Люберцах в деревне Марусино на улице Заречная восстановили неработающий светофор, в Раменском на улице 100-й Свирской Дивизии — заменили поврежденный дорожный знак, в Красногорске рядом со станцией МЦД Нахабино — очистили остановочный пункт. Кроме того, в Озерах на улице Свердлова дорожники очистили остановочный пункт, в Долгопрудном на Московском шоссе рядом со станцией Водники — очистили придорожную полосу. В ведомстве подчеркнули, что обследования региональной дорожной сети проводятся на регулярной основе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.