Дорожные службы очистили почти десять тысяч километров дорог Подмосковья за ночь

Дорожные службы Подмосковья за ночь провели очистку и обработку порядка девяти тысяч километров дорог, в работах были задействованы более тысячи дорожных рабочих и около 500 единиц спецтехники. Об этом сообщили Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.