Дорожные службы очистили почти десять тысяч километров дорог Подмосковья за ночь
Фото: [Пресс-служба Минтранса МО]
Дорожные службы Подмосковья за ночь провели очистку и обработку порядка девяти тысяч километров дорог, в работах были задействованы более тысячи дорожных рабочих и около 500 единиц спецтехники. Об этом сообщили Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
«В первую очередь работы прошли на скоростных и высокоинтенсивных трассах, маршрутах общественного транспорта, а также дорогах, которые обеспечивают передвижение экстренных служб», — уточнил заместитель председателя правительства — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.
В ведомстве добавили, что за минувшую ночь в регионе выпало до сантиметра снега. Оперативный штаб проводит мониторинг и взаимодействует с экстренными службами в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить безопасность на дорожной сети.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.