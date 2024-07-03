Дорожные службы Подмосковья отремонтировали еще шесть искусственных неровностей на дорогах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали шесть поврежденных искусственных дорожных неровностей, которые были выявлены при обследовании региональных дорог. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, рабочие провели ремонт на Лихачевском проезде в Долгопрудном, улице Щорса в рабочем поселке Быково Раменского округа, улице Угрешской в Дзержинском, улице Хлебникова в Егорьевске, улице Калинина в рабочем поселке Малаховка под Люберцами и на дороге в поселке Курсаково под Истрой. В ведомстве уточнили, что искусственные неровности заставляют водителей снижать скорость на участках, которые расположены рядом с социально значимыми объектами или в потенциально опасных местах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.