Дорожные службы Подмосковья отремонтировали линии освещения на шести дорогах

Специалисты Мосавтодора отремонтировали линии освещения вдоль шести региональных дорог, недочеты были выявлены в ходе обследования дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Железнодорожной в Серебряных Прудах, улице Антипова в Егорьевске, улице Высоковольтной в Дмитрове. Кроме того, дорожники провели ремонт линий освещения на Егорьевском шоссе в деревне Соболево Орехово-Зуевского округа, Старосимферопольском шоссе в деревне Родионовка под Серпуховом и улице Центральной в селе Кривандино под Шатурой. В ведомстве подчеркнули, что работы провели в целях снижения риска возникновения аварий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.