Дорожные службы Подмосковья провели ремонт искусственных неровностей на шести дорогах

Специалисты Мосавтодора провели ремонт поврежденных искусственных неровностей на шести дорогах, недочеты были выявлены в результате обследования дорожной сети. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на Леоновском шоссе в Балашихе, улице Угрешской в Дзержинском, Лихачевском проезде в Долгопрудном, улице Староандреевской в Солнечногорске, а также на дорогах в деревне Торбеево под Люберцами и в микрорайоне Привокзальном в Волоколамске.

«Искусственные неровности устанавливаются для принудительного снижения скорости на участках, расположенных рядом с социально значимыми объектами, а также в потенциально опасных местах, где водители регулярно превышают скоростной режим, например, на нерегулируемых перекрестках», — напомнили в ведомстве.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.