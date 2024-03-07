Дорожные знаки привели в порядок в Московской области

Специалисты Мосавтодора установили, восстановили и привели в нормативное состояние дорожные знаки, установленные на региональных дорогах в шести округах Подмосковья. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, в Кашире в микрорайоне Ожерелье на улице Строительной и в Коломне на Акатьевском шоссе заменили поврежденный дорожный знак, в Раменском на улице 100-й Свирской Дивизии — установили новый знак автобусной остановки, в Балашихе в микрорайоне Кучино на улице Центральной — очистили дорожный знак. Кроме того, вблизи деревни Злобино в Серпухове дорожные службы установили указатель, на автомобильной дороге Панино — Малино в Ступине — установили и заменили несколько дорожных знаков «Обгон запрещен». В ведомстве подчеркнули, что такие работы проводятся в оперативном режиме, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.