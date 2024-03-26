Доставку пенсионеров на диспансеризацию в Подмосковье сделали удобнее
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
В Подмосковье сделали удобнее услугу по доставке пенсионеров старше 65 лет из сельской местности в поликлиники региона для прохождения диспансеризации. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Ею будут охвачены более 230 тысяч пенсионеров из Подмосковья. Услуга теперь предоставляется беззаявительно. Ранее нужно было писать заявление или обращаться в соццентр», — уточнили в ведомстве.
Услугу оказывают в рамках нацпроекта «Демография». Отметим, что пенсионеров перевозят на 54 брендированных автобусах социальных центров в сопровождении бригады из соцработников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.