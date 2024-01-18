Доступ к телеэфиру на выборах РФ сделают платным для некоторых кандидатов

Партиям и кандидатам, которые набрали прошлых президентских выборах в России менее 2% голосов избирателей, вероятно, придется платить за предоставление телевизионного эфира. Соответствующее положение, как пишет «Коммерсант» утвердил в минувшую среду, 18 января, российский Центризбирком (ЦИК).

Отмечается, что указанная законодательная норма вступит в силу после соответствующей регистрации всех кандидатов в президенты.

«Центризбирком (ЦИК) в среду утвердил порядок проведения жеребьевки бесплатного эфирного времени для участников президентской кампании. Действует правило — партии и кандидаты, набравшие меньше 2% голосов на предыдущих выборах, лишаются права на доступ к бесплатному эфиру», — сообщила секретарь ЦИК Наталья Бударина.

Представитель Центизбиркова добавила, что агитационный период для зарегистрированных кандидатов начнется с 17 февраля и продлится до полуночи 15 марта. Все лишившиеся бесплатного телеэфира смогут получить свою долю на ТВ и печатных площадках за деньги.

К настоящему времени на пост президента России баллотируются 11 кандидатов. Трое и них, включая действующего граву государства Владимира Путина, самовыдвиженцы. Восемь были выдвинуты от различных политических сил.