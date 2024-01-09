«Самый влиятельный политик на планете»: что известно о кандидатах в президенты РФ, и кто из них может выиграть выборы

Главное политическое событие нашей страны в 2024 году — выборы президента РФ. Многие политологи и аналитики сходятся во мнении, что предстоящее голосование будет особенным.

Кандидаты

Уже озвучены имена кандидатов, которые будут участвовать в предвыборной гонке, среди них: Вячеслав Даванков, депутат Госдумы от партии «Новые люди», Леонид Слуцкий — лидер ЛДПР, депутат от КПРФ Николай Харитонов, Сергей Бабурин — глава партии «Российский общенародный союз», эколог, блогер и самовыдвиженец Анатолий Баташев, Андрей Богданов от «Российской партии свободы и справедливости».

Также свои кандидатуры представили Сергей Малинкович от «Коммунистов России», кандидат от «Гражданской инициативы» Борис Надеждин, самовыдвиженец, действующий президент РФ Владимир Путин, блогер Рада Русских, которая также не представляет никакую партию, и Ирина Свиридова от «Демократической партии России».

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Уникальные выборы

В контексте современной российской политики эти выборы станут в каком-то смысле уникальными, считает политолог РЭУ им. Г.В. Плеханова Артем Макаев.

«СВО России на Украине стала временной точкой пересборки мировых политических процессов. Народ России сплотился вокруг действующего президента Владимира Путина, именно о таком положении вещей свидетельствуют общественные настроения», — рассказал эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В то же время, уточнил он, на пост президента страны претендуют и другие кандидаты.

«Однако сложно назвать кого-то из них кандидатом реальных возможностей: в частности, например, один из нынешних политических тяжеловесов Леонид Слуцкий недавно заявил, что не желает побеждать на выборах действующего президента, потому что Владимир Путин — самый влиятельный политик на планете. Остальные кандидаты в своем большинстве или поддерживают данную позицию, или же не могут составить никакой реальной альтернативы действующей власти», — добавил Макаев.

Ранее мы сообщали, что ЦИК зарегистрировал Слуцкого и Даванкова кандидатами в президенты РФ.