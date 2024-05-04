Доцент Капылова назвала способ распознания финансовых пирамид

Распознать финансовую пирамиду, создающую видимость добросовестной инвестиционной компании возможно, но забрать у нее свои средства без суда скорее всего не выйдет. Соответствующее заявление сделала доцент кафедры инновационных и цифровых технологий Университета «Синергия» Дарья Копылова в интервью для информационного агентства «Прайм» .

Эксперт назвала одно из важнейших принципов финансов, о котором не упоминают даже в некоторых вузах – принцип двойной записи. Любая инвестиция является сочетанием требований инвестора и чьих-то обязательств, но остается вопросом, чьих именно, объяснила она.

В добросовестных организациях обязательства возлагаются на депозитариев, указала Копылова. Зачастую это регулируемая структура, имеющая лицензию от регулятора. Если речь идет о банковском депозите, то депозитарием будет банк, подчеркнула она. В то же время, с пирамидами и криптовалютой депозитариями являются неизвестные люди или компании со скрытыми бенефициарами, добавила эксперт.

Изъять вложенные в финансовую пирамиду средства не так просто, поэтому будучи обманутым, лучше обращаться в суд за проверкой, заключила Копылова.

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