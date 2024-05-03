Эксперт Рогачевский объяснил, кому поможет самозапрет на кредиты

Не только азартным лицам поможет самозапрет на кредиты: это еще и инструмент, который позволит бороться с мошенниками. В беседе с RuNews24.ru эксперт Антон Рогачевский рассказал, насколько эффективна мера и кому она пригодится.

Самозапрет помогает лицам обезопасить себя от мошенников, а также в случае азартных пристрастий. Кроме того, это поможет гражданам, которые сами заходят на подозрительные сайты случайно и ведутся на обман. Например, кликают на недостоверные ссылки и плохо хранят свои данные ввиду низкой информационной подготовленности.

«Естественно, предполагается, что основным пластом пользователей тут будут пенсионеры, которые остаются самым уязвимым звеном для социальной инженерии», — отметил спикер.

Напомним, что закон о самозапрете на выдачу кредитов подписал Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что жителям Подмосковья объяснили, как расторгнуть договор страхования при досрочном погашении кредита.