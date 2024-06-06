Дождь, гроза и до 28 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в четверг

Сегодня в столичном регионе ожидается облачная с прояснениями погода, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати трех до двадцати восьми градусов тепла, в Москве — от двадцати пяти до двадцати семи градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок два миллиметра ртутного столба.

Ранее врач-паразитолог Эдуард Бартули объяснил, почему опасно купаться в городских водоемах.