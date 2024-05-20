Паразитолог Бартули пояснил опасность купания в городских водоемах

С наступлением теплой погоды в городах нашей страны открывается «сезон купания». Люди стараются любой ценой найти замену дорогим морским курортам и выбирают реки своих родных мегаполисов в качестве рекреационной зоны. Однако, по словам врача-паразитолога Эдуарда Бартули, при таком купании в реках крупных городов есть риск подхватить ряд опасных инфекций. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он уточнил, что в городских водоемах могут жить эмбрионы холеры, лямблии и аскариды. Их существование обусловлено сливом канализаций в реки. Кроме того, весьма велик риск подхватить кишечную инфекцию.

По мнению медика, при заражении подобными инфекциями следует принимать сорбенты – активированный уголь, «Полисорб», «Энтеросгель» и кишечные антисептики вроде «Энтерофурила».

Он добавил, что при купании в городских реках риск заразиться инфекцией практически гарантирован.