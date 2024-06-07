Дожди, гроза и до 27 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу
Фото: [Медиаархив Подмосковья]
Сегодня в столичном регионе ожидается переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.
Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.
Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.
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