Дожди, гроза и до 27 градусов тепла ожидаются в Московском регионе в пятницу

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати двух до двадцати семи градусов тепла, в Москве — от двадцати четырех до двадцати шести градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет северо-западного направления со скоростью от шести до одиннадцати метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок четыре миллиметра ртутного столба.

Ранее педиатр Софья Свирчевская рассказала, как уберечь ребенка от солнечного удара.