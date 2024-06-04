Педиатр Свирческая перечислила способы уберечь ребенка от солнечного удара

По словам врача-педиатра Софьи Свирчевской, для того чтобы уберечь ребенка от солнечного удара, достаточно соблюдать ряд простых правил, прежде всего избегать нахождения ребенка под прямыми солнечными лучами в пик активности солнца — с 10–11 до 16–17 часов. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что если ребенок играет на улице, то лучше всего делать это в тени деревьев или под навесом. Кроме того, следует одевать ребенка в светлую одежду из дышащих материалов, вроде хлопка, льна или вискозы, и обязательно одевать ему головной убор.

По мнению медика, не стоит надевать на ребенка лишних слоев одежды, так как если он замерзнет, то найдет способ об этом сообщить. К тому же при условии нахождения ребенка в коляске следует следить за тем, чтобы она находилась в тени, потому что солнце двигается, и тень может уйти.

Она отметила, что важно позволять играть детям в воде — в местах, где разрешено купание, и в струях фонтанов, бьющих из земли, а также необходимо иметь с собой бутылку с водой, поскольку данная мера позволит избежать теплового удара у ребенка, так как его следствием является в том числе обезвоживание. Кроме того, вне зависимости от погоды ни при каких обстоятельствах нельзя оставлять ребенка одного в автомобиле.