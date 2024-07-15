Дожди, гроза и жара до 31 градуса ожидаются сегодня в Московском регионе

Температура воздуха в Подмосковье составит от двадцати шести до тридцати одного градуса тепла, в Москве — от двадцати девяти до тридцати одного градуса, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Ветер будет западного и северо-западного направлений со скоростью от четырех до девяти метров в секунду. Атмосферное давление, по данным метеорологов, составит семьсот сорок восемь миллиметров ртутного столба.

Ранее врач-эндокринолог Екатерина Казачкова рассказала, как сохранить потерянный в жаркую погоду вес.